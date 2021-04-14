В Иркутской области рассчитывают на приезд 1,5 млн туристов на Байкал в 2021 году

ИРКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают на приезд в 2021 году на Байкал 1,5 млн туристов, что на 17% меньше показателя предпандемийного 2019 года, сообщила в среду журналистам руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

"В 2019 году было 1,8 млн туристов, из них 365 тыс. - иностранцы. Мы хотим по итогам 2021 года выйти хотя бы на 1,5 млн без иностранцев. Но все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас идет массовая вакцинация, мы надеемся, что ограничения и запреты будут сниматься", - сказала Сливина.

Она уточнила, что гостиницы и турбазы на озере Байкал со стороны Иркутской области до сих пор работают с ограничениями. Их загрузка не должна превышать 50%. Запрещено принимать гостей турбазам, не имеющим отдельных домиков или отдельных входов. Агентство планирует предложить оперштабу по борьбе с распространением инфекции снять эти ограничения к началу летнего сезона.

Байкал минувшей зимой пользовался популярностью. Со стороны Иркутской области озеро посетили порядка 250 тыс. человек. В праздничные дни в феврале и марте на турбазах и в гостиницах практически не оставалось свободных мест. В новогодние каникулы загрузка также была высокой. Власти рассчитывают, что летний сезон будет не менее успешным.

В 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7%, до 938 тыс. человек, причем зимой до закрытия границ озеро успели посетить 54,1 тыс. иностранных путешественников. В дальнейшем турпоток формировался преимущественно из жителей области и соседних регионов. Ранее ежегодно турпоток рос на 3-4%.