Модернизация производства "Русала" в Сибири потребует сноса более 50% заводских корпусов

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Модернизация производства на четырех заводах алюминиевого холдинга "Русал" в регионах Сибири потребует сноса около половины существующих корпусов. Объем инвестиций в проект пока не определен, но он будет исчисляться миллиардами долларов, сообщил в среду журналистам в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) генеральный директор холдинга Евгений Никитин.

"Это больше 50% корпусов, которые были построены в советское время и сегодня существуют на данных заводах (в Красноярске, Иркутске, Братске и Новокузнецке), будут снесены. Допустим, в Красноярске останется восемь корпусов из 23 существующих старых. Остальное будет снесено и поставлены два существующих корпуса", - сказал Никитин.

Он пояснил, что модернизация технологического оборудования, предполагающая замену около половины электролизеров - устройств для выплавки алюминия, позволит сделать производство более экологичным, в 10 раз сократив объемы выбросов различных вредных веществ в атмосферу, а также снизить потребление заводами электроэнергии на 20%.

По словам Никитина, проект рассчитан на 2022-2027 годы. Объем вложений в него пока не определен, но "исчисляться он будет миллиардами долларов", подчеркнул гендиректор "Русала".

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.