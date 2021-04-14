"Русал" выделит Хакасии в 2021 году 100 млн рублей в рамках соглашения о сотрудничестве

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Компания "Русал" выделит Хакасии в 2021 году в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 100 млн рублей. Об этом на подписании дополнительного соглашения на этот год на Красноярском экономическом форуме сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"Это очередной год, где у нас подписывается соглашения на 100 млн рублей, но здесь нужно отметить, что на самом деле вложения в республику идут и помимо соглашений", - сказал Коновалов. По его словам, в 2020 году компания провела капитальный ремонт медицинского комплекса по борьбе с инфекционными заболеваниями, "Русал" участвует в программе благоустройства Саяногорска.

В свою очередь вице-президент "Русала" Елена Безденежных отметила, что Хакасия является для компании одним из "якорных регионов", добавив, что средства будут направлены на "ремонт и реконструкцию объектов, которые необходимы для подрастающего поколения".

В Хакасии расположены два алюминиевых завода компании - Хакасский и Саяногорский мощностью 800 тыс. тонн алюминия в год.

Красноярский форум проходит офлайн и онлайн 12-16 апреля. Основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС - информационный партнер мероприятия.