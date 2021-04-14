В Шерегеше при спуске на тюбинге погибла туристка

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области устанавливают обстоятельства гибели 51-летней туристки из Новосибирска на горнолыжном курорте "Шерегеш", она скончалась в больнице после получения травмы при спуске с горы на сноутюбинге по необорудованной трассе, сообщается на сайте управления СК РФ по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что женщина стала спускаться со склона по необорудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки. Пострадавшую госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным администрации Таштагольского района, на территории которого находится популярный горнолыжный курорт, погибшая при спуске врезалась в здание, в результате чего получила несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.