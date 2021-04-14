СК начал проверку после обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

БАРНАУЛ, 14 апреля. /ТАСС/. Обследование 2020 года показало ограниченную работоспособность рухнувшей 11 апреля дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. После этого руководство предприятия не приняло мер по ремонту, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. В ведомстве начали проверку по факту обрушения.

"Зарегистрирована процессуальная проверка по факту обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2. По предварительным данным, в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2. После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на предписания, должностные лица АО "Барнаульская генерация" мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате 11 апреля произошло обрушение и ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей, а также социальные учреждения города", - говорится в сообщении. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет нарушения требований промышленной безопасности.

11 апреля на станции произошло частичное обрушение дымовой трубы. Никто не пострадал. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервный теплоисточник.

По данным Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, капремонт трубы стоимостью 5,9 млн рублей был запланирован на 2022 год. Ранее технический директор СГК Олег Петров заявил журналистам, что обследование трубы было проведено в августе 2020 года, выдано заключение о возможности ее работы в течение еще 17 лет.

ТЭЦ-2 является одним из крупнейших объектов теплоснабжения Барнаула и обеспечивает поставку тепловой энергии и горячей воды 34 школам, 69 детским садам, 23 медицинским учреждениям, 1 285 многоквартирным и 220 частным домам, в которых живут порядка 246 тысяч человек. Уже известно, что после обрушения объект эксплуатировать не будут.