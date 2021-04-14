В Новосибирске продлили на сутки режим неблагоприятных метеоусловий

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при которых в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, действующий в Новосибирске в среду, продлили еще на сутки 15 апреля. Информация опубликована на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"15 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли - взвешенных веществ", - говорится в сообщении.

По данным управления, 15 апреля в Новосибирске ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем - 11-13 градусов выше нуля, ночью - плюс 1-3 градуса. Скорость ветра - 3-8 м в секунду.

В период НМУ (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятий. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.