СК возбудил дело о халатности при отлове бездомных животных в Кызыле

ТАСС, 14 апреля. Следователи в Туве возбудили уголовное дело по факту халатности при отлове бездомных животных в отношении сотрудников мэрии Кызыла, говорится в сообщении на сайте ведомства. По версии следствия, муниципалитет неэффективно расходовал средства в размере свыше 4 млн рублей при отлове и содержании бездомных животных.

"Следственными органами СК РФ по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц мэрии города Кызыла в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, согласно условиям контрактов, которые мэрия города заключала с июля 2020 по март 2021 года, индивидуальные предприниматели должны были отлавливать и содержать бездомных животных в приюте на постоянной основе. При проверке выяснилось, что условия договоров не выполнялись, так как предприниматели отлавливали бездомных животных, а затем возвращали их на прежние места обитания. Таким образом следователи выявили неэффективное расходование средств из муниципального и республиканского бюджетов на сумму более 4 млн рублей, а также нарушение прав жителей Кызыла на безопасность.