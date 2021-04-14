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Под Норильском автомобиль ФСИН попал в аварию

Пострадали пять осужденных

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Автомобиль Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) попал в ДТП под Норильском в Красноярском крае, пострадали пятеро осужденных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

"На трассе Норильск - Алыкель в результате неблагоприятных климатических условий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, осуществлявшего конвоирование осужденных. В результате ДТП пострадали пять осужденных, которые в настоящее время находятся в Центральной районной больнице в городе Оганер", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по данному факту в ГУ ФСИН назначена проверка.

По данным регионального гидрометцентра, в Норильске наблюдаются снег и ветер с порывами в пределах 4 м/с, температура воздуха - минус 7 градусов.

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