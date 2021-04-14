Власти РФ выделят 363 млн рублей на оборудование для устранения угрозы утечки отходов БЦБК

ИРКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Иркутской области из резервного фонда 363 млн рублей на покупку специального оборудования, с помощью которого будут понижать уровень надшламовых вод в картах-накопителях отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области из-за таяния снега возникла угроза переполнения шламонакопителей БЦБК и утечки отходов бывшего комбината в озеро Байкал. В городе Байкальске в связи с этим с 13 апреля введен режим ЧС.

"363 млн рублей на покупку спецоборудования для понижения уровня надшламовых вод в картах ОАО "БЦБК" будет выделено региону из резервного фонда правительства России. Договоренность об этом была достигнута губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым во время встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым", - говорится в сообщении.

Ранее из федерального бюджета Иркутская область получила более 61 млн рублей на расчистку русел рек в районе БЦБК во избежание их разлива. Работы уже идут, срок завершения - 25 мая.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска, моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.