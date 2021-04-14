Количество отдыхающих детей в лагерях Новосибирской области в 2021 году сократят на треть

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в текущем году примерно на треть сократят количество детей, которые смогут отдохнуть в летних лагерях, по сравнению с 2019 годом - до 105 тыс. человек. В прошлом году летняя оздоровительная компания в регионе не состоялась из-за пандемии коронавируса, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"В Новосибирской области в 2021 году 105 тысяч детей отдохнут в 987 организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестр по состоянию на 14 апреля. Детская оздоровительная кампания текущего года будет организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности, особое внимание уделят санитарно-эпидемиологической безопасности. Загородные лагеря в летний период будут работать с учетом 75% наполняемости", - говорится в сообщении.

Как сообщало правительство региона, летом 2019 года более 137 тыс. детей области отдохнули в оздоровительных лагерях. Всего на эти цели выделили 248 млн рублей из областного бюджета. В 2021 году объем финансирования увеличат более чем в два раза - до 520 млн рублей, средства направят на приобретение путевок, обеспечение проезда к месту отдыха и обратно, организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, организации отдыха и оздоровления детей работают с февраля с учетом санитарных требований. Согласно нормам, обеспечен единовременный заезд детей и персонала, отменены родительские дни, мероприятия с участием детей проводятся преимущественно на открытом воздухе. Исключены массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях, ограничены контакты между отрядами.

"Последние изменения СанПиНа, отметил министр, частично облегчили подготовку к началу летней кампании: допускается работа организации без проживания персонала на ее территории при условии проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19", - отмечается в сообщении.

В июне прошлого года власти планировали перенести отдых в детских оздоровительных лагерях на вторую половину лета, а также сократить смену в два раза, чтобы смогли отдохнуть больше школьников. Однако из-за пандемии начать оздоровительную кампанию не удалось. Работа круглогодичных детских лагерей также не была возобновлена.