В Красноярском крае стартовал Международный конкурс АрМИ по ски-альпинизму "Саянский марш"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Международный этап конкурса АрМИ-2021 "Саянский марш" стартовал в горах в Красноярском крае. В соревнованиях принимают участие команды из семи стран, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа.

"В горах Западный Саян Красноярского края состоялась торжественная церемония открытия международного этапа соревнований по ски-альпинизму "Саянский марш - 2021", конкурс проводится в рамках армейских международных игр АрМИ-2021. В состязаниях принимают участие сборные команды из России, Китая, Абхазии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, а также женская сборная команда Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что соревнования проходят на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки". Участники прошли мандатную и медицинскую комиссии, получили оружие.

"Цель наших соревнований - это прежде всего повышение мастерства личного состава горных подразделений, воспитание воли, решительности, смелости, самостоятельности и разумной инициативы. Но главной задачей соревнований является укрепление войскового товарищества", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковника Владимира Неваева.