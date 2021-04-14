В атмосфере Омска зафиксировали превышение нормы содержания аммиака и сероводорода

ОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска после массовых жалоб населения на неприятный запах зафиксировал в атмосфере города превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака и сероводорода. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области.

"В ночь с 12 на 13 апреля в Омске работала передвижная лаборатория. Отбор проб проводился в городе Нефтяников с учетом направления ветра. Выявлены превышения ПДК аммиака в 2,4 раза и сероводорода в 1,75 раз", - сказали в пресс-службе.

В Минприроды отметили, что от жителей Советского и Кировского округов Омска, расположенных неподалеку от нефтехимического промышленного узла города, поступило более ста жалоб на химический запах. Результаты замеров направлены в Росприроднадзор для выявления источника загрязнения и принятия соответствующих мер.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала по итогам трех зимних месяцев "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.