При пожаре в многоквартирном доме в Кемерове пострадали три человека

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме в Кировском районе Кемерова, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Произошел пожар в Кемерове на улице Инициативной, 5а. По предварительным данным, произошло загорание в коридоре на четвертом этаже, на месте работают 42 человека и 12 единиц техники, проводится эвакуация жителей", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса ТАСС сообщили, что медики доставили в стационар троих человек в состоянии средней степени тяжести.

В ГУ МЧС позднее уточнили ТАСС, что пожарные спасли 42 жителя пятиэтажного дома, еще почти 180 человек эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидирован.

"Проведена ликвидация возгорания, предварительная площадь пожара - около 22 кв. м, ведется проливка. На месте работало 10 звеньев газодымозащитной службы, спасены 42 человека, самостоятельно эвакуировались 178 человек", - рассказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (15:08 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.