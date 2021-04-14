"Норникель" к 2026 году создаст туристический кластер рядом с таймырским плато

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Компания "Норникель" к 2026 году создаст рядом с Плато Путорана на полуострове Таймыр в Красноярском крае туристический кластер, вложив в него порядка 20 млрд рублей, сообщил в ходе подписания соответствующего соглашения с компанией на Красноярском экономическом форуме губернатор региона Александр Усс.

"Решение компании "Норильский никель" сделать многофункциональный туристический кластер "Затундра" в одном из самых красивых мест на планете по-новому откроет возможности Красноярского края", - сказал он в ходе подписания соглашения.

Кластер "Затундра" является проектом комплексного развития территории рядом с плато Путорана, расположенном за границей Северного полярного круга рядом с Норильском. До 2026 года здесь создадут туристическую инфраструктуру для развития природного туризма. В комплексе создадут туристическую деревню "Бухта Канчуль", которая будет включать 605 номеров, еще 600 номеров будет создано в сети кемпингов и приютов.

"Норникель" выступает в качестве инвестора проекта, он вложит в него порядка 20 млрд рублей. Ежегодно планируется принимать около 50 тыс. человек. Реализацией проекта займется компания "Васта Дискавери". Согласно подписанному соглашению, правительство региона сможет оказать меры поддержки организациям, создающим современные туристические комплексы на данной территории.

Плато Путорана - огромный горный массив на севере Красноярского края. С ним связаны многие предания северных народов. Плато скрывает множество озер, рек и каньонов, здесь самое большое количество водопадов в России. Озера Путорана в основном изолированы от внешнего мира, и рыба в каждом из них отличается от рыбы соседних водоемов.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.