В Омской области с 25 мая детям разрешат отдыхать в загородных и пришкольных лагерях

ОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области принял решение разрешить с 25 мая отдых и оздоровление детей в палаточных, загородных и пришкольных лагерях. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"С 25 мая разрешается отдых и оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления (палаточные, загородные и пришкольные лагеря) при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве региона отметили, что 15 мая дети смогут также принять участие в областном этапе всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох", а с 20 по 21 мая - в региональном этапе военно-спортивной игры "Победа".

По данным омского Минздрава, за прошедшие сутки в регионе выявлено 66 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 44 712 человек, из которых 37 690 выздоровели, 1 356 умерли.