В Минэнерго сообщили, что перебоев в электроснабжении Барнаула после инцидента на ТЭЦ нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Частичное обрушение дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле не привело к перебоям в энергоснабжении города. Об этом в среду сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"По электроснабжению там [в Барнауле] дефицита нет. Вопросы были по теплу", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС в Севастополе о том, наблюдаются ли перебои в энергообеспечении жителей Барнаула из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2.

По информации Грабчака, все тепловые нагрузки перевели с Барнаульской ТЭЦ-2 на ТЭЦ-3. В течение четырех дней подача тепла будет восстановлена, добавил он.

11 апреля на станции в Барнауле произошло частичное обрушение дымовой трубы. Никто не пострадал. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервный теплоисточник.

По данным Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, капремонт трубы стоимостью 5,9 млн рублей был запланирован на 2022 год. Ранее технический директор СГК Олег Петров заявил журналистам, что обследование трубы было проведено в августе 2020 года, выдано заключение о возможности ее работы в течение еще 17 лет.