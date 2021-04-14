Число пострадавших в ДТП с автомобилем ФСИН под Норильском выросло до шести

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП со спецавтомобилем Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) под Норильском Красноярского края выросло до шести человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные, по предварительным данным, получили травмы средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

Ранее в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю сообщали, что спецавтомобиль ФСИН попал из-за погодных условий в ДТП под Норильском в Красноярском крае. Пострадали пять осужденных, они были доставлены в больницу.

"Шесть поступивших. Один пациент в тяжелом состоянии, пятеро - в процессе обследования, предварительно, средняя степень тяжести", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили агентству в пресс-службе ГУ ФСИН, также пострадал один из сотрудников службы. В результате ДТП грузовик перевернулся, никто из осужденных не сбежал.