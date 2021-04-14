В Кузбассе пройдет международная студенческая стройка к 300-летию региона

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Кемеровская область летом 2021 года примет международную студенческую стройку "Кузбасс-300", где бойцы стройотрядов со всей страны и из-за рубежа смогут принять участие в возведении социальных объектов, строящихся к 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса. Об этом сообщается в среду на официальном сайте правительства региона.

"Реализация планов по преобразованию Кузбасса к 300-летию требует участия большого числа квалифицированных специалистов, в том числе на строительстве ключевых объектов. Международный статус студенческой стройки позволит привлечь молодых людей не только из России, но и из других стран. Участники получат профессиональный опыт и повысят уровень компетенций, а Кузбасс - значимую помощь в реализации инфраструктурных проектов", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Отмечается, что глава региона подписал соответствующее соглашение о проведении международной студенческой стройки с общественной организацией "Российские студенческие отряды". Студенты будут участвовать в возведении объектов Сибирского кластера искусств, ледового дворца, многофункциональной спортивной арены, школ и других соцобъектов. Участников международной студенческой стройки отберут по конкурсу.

Также власти региона и российские студотряды договорились о том, что этим летом в Кузбассе будет работать и всероссийский студенческий медицинский отряд "Атлант". Помощь студентов-медиков позволит разгрузить младший и средний медицинский персонал кузбасских больниц в период отпусков.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайлом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года. Кузбасские власти в рамках подготовки к празднику поставили задачу улучшить условия жизни граждан на всех территориях области. Для этого реализуются масштабные проекты в социальной и градостроительной сферах.