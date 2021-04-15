В Новосибирске с помощью кредита компенсируют потерянные из-за пандемии доходы

НОВОСИБИРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Муниципальное предприятие Новосибирска "Горэлектротранспорт", эксплуатирующее трамваи и троллейбусы, намерено оформить кредит в размере 250 млн рублей для компенсации недополученных из-за пандемиии коронавируса доходов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе мэрии.

"Введение в 2020 году на территории Новосибирска ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, привело к резкому падению пассажиропотока, что повлекло за собой недополучение доходов перевозчиками, в том числе МКП "Горэлектротранспорт", и усугубило тяжелое финансовое положение предприятия", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте госзакупок, планируется взять кредит на сумму 250 млн рублей сроком на 36 месяцев. Цель - пополнение оборотных средств. Начальная цена контракта составляет 67,6 млн рублей.

В мэрии уточнили, что "Горэлектротранспорт" работает в условиях несоответствия установленного тарифа на проезд и себестоимости провоза одного пассажира. Так, в 2020 году при тарифе 23 рубля себестоимость перевозки составила 26,17 рублей. При этом уровень перевозки за 2020 год составил 68,2% к уровню 2019 года, за январь 2021 года - 77% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Муниципальное казенное предприятие Новосибирска "Горэлектротранспорт" перевозит пассажиров наземным городским электрическим транспортом - трамваем, троллейбусом. Протяженность маршрутной сети составляет 293,5 км, в том числе 168,75 км маршрутов троллейбусов и 124,8 км маршрутов трамваев.