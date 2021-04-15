Глава Новосибирской области привился от коронавируса вакциной центра "Вектор"

НОВОСИБИРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников привился вакциной от коронавируса "Эпиваккорона", созданной центром "Вектор" в наукограде Кольцово под Новосибирском. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Facebook .

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"Привился от коронавируса вакциной "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор". Чувствую себя отлично", - сообщил он.

Ранее глава региона говорил, что привьется вакциной "Вектора" "из чувства патриотизма".

Накануне в Новосибирскую область поступила первая в текущем году партия вакцины "Эпиваккорона". Ее хватит для 2,4 тыс. человек. Вакцина предназначена для жителей отдаленных районов, так как не требует особой температуры хранения.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 апреля, в регионе зарегистрировано 39 881 случай коронавируса, 37 148 пациентов выздоровели. Всего в регионе от коронавируса умер 1 691 человек.