Возобновить строительство метро в Красноярске могут в конце года

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Возобновление строительства метро в Красноярске может начаться в конце текущего года, сообщил в четверг ТАСС губернатор Красноярского края Александр Усс в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году.

"Мы рассчитываем, что экспертиза (в Главгосэкспертизе - прим. ТАСС) будет завершена к концу апреля. Как только получим положительное заключение, приступим к следующему этапу - займемся подготовкой документов для строительства котлованов. После этого можно начинать реализацию проекта. Пока ведутся формальные процедуры, администрации Красноярска следует задуматься над выносом сетей. Сама стройка может стартовать уже в четвертом квартале этого года. Но все зависит от того, будут ли выделены федерацией средства, достаточные для проведения работ", - сказал Усс.

Ранее губернатор сообщал, что стоимость строительства метро в Красноярске составит 65-70 млрд рублей, власти региона рассчитывают получить на реализацию этого проекта федеральные средства.

Красноярский экономический форум проходит офлайн и онлайн 12-16 апреля. Основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС - информационный партнер мероприятия.