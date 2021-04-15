В Туве в 2022 году планируют создать сеть сыроваренных производств

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Сеть производств сыра создадут в районах Тувы, масштабная реализация проекта ожидается в 2022 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр экономики Тувы Дайынчы Ондар на полях Красноярского экономического форума.

По данным правительства Тувы, республика занимает пятое место в России по численности поголовья мелкого рогатого скота, среди регионов Сибирского федерального округа - первое место. Фермеры получают большое количества молока, которое можно пустить на производство сыра.

"Мы хотим в каждом районе открыть такое [производство]. Хотим ориентировать на это крестьянские и фермерские хозяйства", - сказал Ондар, добавив, что наиболее активные производители смогут предложить свою продукцию уже в конце текущего года, но масштабная реализация проекта ожидается в 2022 году.

В рамках проекта Минэкономики Тувы подписало соглашение с Красноярским государственным аграрным университетом об обучении предпринимателей республики основам сыроварения.

Красноярский экономический форум проходит в офлайн- и онлайн-формате 12-16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС - информационный партнер мероприятия.