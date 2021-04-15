На алюминиевом заводе "Русал" в Новокузнецке произошел пожар

КЕМЕРОВО, 15 апреля. /ТАСС/. Возгорание произошло в одном из производственных цехов Новокузнецкого алюминиевого завода (входит в холдинг "Русал") в Кемеровской области. Огонь был оперативно потушен, пострадавших нет, сообщил в четверг заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, экологии и транспорту Андрей Панов.

"На заводе "Русал" в корпусе № 10 из-за пробоя изоляции произошло возгорание. Огонь был оперативно потушен. Пострадавших и погибших нет", - сообщил Панов.

В пресс-службе предприятия ТАСС пояснили, что из-за дефекта был нарушен технологический процесс, из-за чего от электрической дуги для плавки металлов началось воспламенение.

"Оборудование выведено в ремонт, предприятие работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

Алюминиевый завод работает в Новокузнецке с 1943 года и выпускает сплавы для авиационной, автомобильной, строительной и электротехнической промышленности. Ростехнадзор в марте текущего года проводил на предприятии плановую проверку и выявил более 50 нарушений требований промышленной безопасности. За допущенные нарушения юридическому лицу и работникам были назначены административные штрафы на общую сумму около 420 тыс. рублей, предприятию было выдано предписание на устранение нарушений.