В Приангарье в первом квартале 2021 года на четверть вырос объем экспорта круглого леса

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Объем экспорта круглого леса из Иркутской области - одного из главных лесопромышленных регионов России - в первом квартале 2021 года вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошло года и составил более 622,5 тыс. куб. м. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Иркутской таможни.

"Объем отгрузки экспортируемых лесоматериалов в первом квартале 2020 года составил 474 тыс. 877 куб. м, в январе-марте 2021 года - 622 тыс. 552 куб. м", - сказали в пресс-службе, отметив, что пиломатериалов в январе-марте 2021 года экспортировали почти на 383 тыс. меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года - 1 млн 367 тыс. куб. м.

В свою очередь исполняющий обязанности начальника Иркутской таможни Андрей Новосельцев сообщил журналистам, что рост объема экспорта круглого леса отчасти может быть связан с грядущим запретом на вывоз из России необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. "Связано это с рыночной конъюнктурой и, возможно, еще с опасением крупных игроков по поводу предстоящего запрета на вывоз круглого леса с 2022 года. Плюс рыночные условия таковы, что экспорт сейчас выгоднее. Чем выше курс доллара, тем это выгоднее для экспортеров", - сказал Новосельцев.

Также заместитель начальника Иркутской таможни - начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Надежда Недорезова отметила, что в первом квартале этого года ведомство возбудило восемь уголовных дел, связанных с контрабандой лесоматериалов, на общую сумму 72,3 млн рублей. В семи случаях речь идет о незаконном вывозе пиломатериалов низкой степени обработки в Китай, в одном - о контрабанде круглого леса в Узбекистан.

С 1 января 2022 года будет запрещен вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. По словам президента Владимира Путина, это простимулирует глубокую переработку и поможет в борьбе с нелегальными рубками.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. По данным Рослесхоза, основная часть незаконных рубок в 41 регионе России, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область. В 2017-2019 годах ущерб от нелегальной заготовки древесины в Приангарье составил почти 40 млрд рублей. Нелегально заготовленный лес из Иркутской области чаще всего уходит в Китай.