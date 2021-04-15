В Красноярском крае задержали владельца и администратора аквацентра, где погибла девочка

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Владельца и администратора частного аквацентра мини-отеля "Енисей" в поселке Шушенское на юге Красноярского края задержали в рамках расследования уголовного дела по факту гибели восьмилетней девочки, об этом журналистам сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации следствия, 12 апреля девочка и еще 19 учеников второго класса школы № 16 города Минусинска приехали в сопровождении учителей и одного из родителей в бассейн аквацентра. Девочка во время купания ушла на дно бассейна и захлебнулась. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть").

"В рамках расследования получены сведения о причастности к совершенному преступлению 39-летнего владельца и 38-летнего администратора аквацентра "Енисей", которые в настоящее время задержаны", - сообщили в ведомстве.

По предварительной версии следствия, владелец аквацентра допустил ряд нарушений правил, регламентирующих работу бассейнов. Он не контролировал работу администраторов по проведению с посетителями бассейна обязательного инструктажа, не обеспечил наличие спасательных жилетов и специальных ограждений, препятствовавших заплыву детей в опасную для них зону, а также не обеспечил наличие инструктора и медицинского работника. В свою очередь, администратор в нарушение должностных инструкций, не провела с группой детей обязательный инструктаж перед посещением бассейна.