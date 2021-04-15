Правительство РФ рассмотрит возможность включения Иркутской области в "Енисейскую Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит возможность включения Иркутской области в комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

КИП "Енисейская Сибирь" был инициирован в конце 2017 года. Он получил поддержку президента Владимира Путина. Сейчас в него входят 32 проекта с портфелем инвестиций около 2 трлн рублей.

"Все необходимые документы и решения подготовлены и находятся в федеральных ведомствах, и мы ожидаем решения по внесению изменений в распоряжение правительства РФ, где новая редакция проекта будет принята. Когда это случится, сможем приступить к активному взаимодействию с коллегами из Иркутской области", - сообщил Ладыженко, не уточнив сроков принятия решения.

По его словам, с включением Иркутской области в КИП число инвестиционных проектов вырастет с 32 до 57, а суммарный портфель инвестиций увеличится до более чем 3,5 млрд рублей.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.