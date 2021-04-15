На трассе в Прибайкалье опрокинулся бензовоз, перевозивший 12 т топлива

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Разлив горюче-смазочных материалов произошел в четверг в результате опрокидывания бензовоза в Слюдянском районе Иркутской области на федеральной трассе Р-258 "Байкал". Автомобиль перевозил 12 т топлива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В результате опрокидывания бензовоза произошел разлив топлива. Автомобиль перевозил 12 т горюче-смазочных материалов. Сейчас машину будут поднимать", - сказал собеседник агентства.

Площадь загрязнения на данный момент неизвестна.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области подтвердили факт ДТП. "Сегодня в дежурную часть отдела МВД России по Слюдянскому району в 14:45 (09:45 мск) поступило сообщение об опрокидывании бензовоза на 96-м километре автодороги Р-258 "Байкал". В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Специалистами принимаются меры по ликвидации последствий аварии", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, водитель бензовоза обратился за медицинской помощью.