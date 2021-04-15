В Прибайкалье подняли перевернувшийся бензовоз, перевозивший 12 т топлива

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Угроза населению в результате утечки топлива из перевернувшегося бензовоза в Иркутской области отсутствует. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Угрозы населению нет", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что утечка топлива произошла из бензобака машины, а не из цистерны, в которой она перевозила 12 тонн горюче-смазочных материалов. "Вылилась небольшая часть топлива из собственного бензобака машины", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что бензовоз поднят.

Как сообщал ТАСС, в четверг на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области перевернулся бензовоз, который перевозил 12 тонн топлива. Водитель обратился за медицинской помощью.