{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Прибайкалье подняли перевернувшийся бензовоз, перевозивший 12 т топлива

По данным источника ТАСС, утечка топлива произошла из бензобака машины, а не из цистерны

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Угроза населению в результате утечки топлива из перевернувшегося бензовоза в Иркутской области отсутствует. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Угрозы населению нет", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что утечка топлива произошла из бензобака машины, а не из цистерны, в которой она перевозила 12 тонн горюче-смазочных материалов. "Вылилась небольшая часть топлива из собственного бензобака машины", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что бензовоз поднят.

Как сообщал ТАСС, в четверг на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области перевернулся бензовоз, который перевозил 12 тонн топлива. Водитель обратился за медицинской помощью.

Теги
РоссияИркутская область
Летние олимпийские виды спорта
Шевченко: при организации чемпионата мира по волейболу учитывался опыт ЧМ-2018 по футболу
Мировое первенство по волейболу пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022
Шевченко: при организации чемпионата мира по волейболу учитывался опыт ЧМ-2018 по футболу
Читать полностью