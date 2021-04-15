Новосибирские власти планируют в течение трех лет модернизовать школьные пищеблоки

НОВОСИБИРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где оборудование 35% школьных пищеблоков нуждается в обновлении, планируют в течение трех лет, с 2022 года, модернизировать помещения за счет программы, разработанной региональным Минобразования, сообщил журналистам в четверг глава министерства Сергей Федорчук.

Ранее он сообщал, что на развитие технической базы пищеблоков - это 315 школ из 900 - необходимы средства на общую сумму почти 380 млн рублей. Причем плановая потребность в закупке только технологического оборудования составляет 53,3 млн рублей.

"Нами разработана программа на три года. Общая сумма того, что нужно сделать, - это 380 млн. Это с 2022 года", - сказал Федорчук.

Он добавил, что программу поддержал губернатор региона Андрей Травников. Обновление пищеблоков предполагает прежде всего закупку нового технологического оборудования для хранения и приготовления пищи и ремонт помещений. В 2020 году при подготовке к новому учебному году специалисты модернизировали почти 615 пищеблоков, общий объем затрат составил около 69 млн рублей, в том числе 41,9 млн из областного бюджета.

С 1 сентября 2020 года по поручению президента России Владимира Путина началась реализация мероприятий по поэтапной организации бесплатного горячего питания для всех обучающихся начальных классов. В целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года. Травников обещал решить проблему с питанием в регионе к 2021 году, когда в районах области пищеблоки будут оборудованы даже в самых отдаленных сельских школах.