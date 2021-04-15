ТЭЦ в Барнауле после обрушения части трубы возобновила работу в штатном режиме

БАРНАУЛ, 15 апреля. /ТАСС./ Работа ТЭЦ-2 в Барнауле, на которой в минувшее воскресенье произошло обрушение части дымовой трубы, восстановлена в штатном режиме. Резервные источники будут отключены после выхода станции на нормативные показатели, сообщает в четверг пресс-служба Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании.

"На Барнаульской ТЭЦ-2 запущены конвейеры топливоподачи. Станция работает в штатном режиме. Для восстановления режима работы ТЭЦ-2 разрешения Ростехнадзора не нужно. Топливо будет подаваться к котлам, подключенным к третьей, действующей дымовой трубе. Их мощности хватит для покрытия необходимой тепловой и электрической нагрузки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, когда станция выйдет на нормативные параметры работы, резервные источники теплоснабжения будут отключены и все потребители, переключенные ранее на контур ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной, вновь будут получать тепло и горячую воду от ТЭЦ-2.

"Обратное переключение предполагается произвести в течение суток", - отметили в пресс-службе.

Об обрушении на ТЭЦ-2

11 апреля на станции произошло частичное обрушение дымовой трубы. Никто не пострадал. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервный теплоисточник.

По данным Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, капремонт трубы стоимостью 5,9 млн рублей был запланирован на 2022 год. Ранее технический директор СГК Олег Петров заявил журналистам, что обследование трубы было проведено в августе 2020 года, выдано заключение о возможности ее работы в течение еще 17 лет.

Однако, по данным следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, которое проводит проверку факта обрушения трубы, ее ограниченная работоспособность была установлена еще в 2020 году, а руководство предприятия после проверки не приняло мер по ремонту.

ТЭЦ-2 является одним из крупнейших объектов теплоснабжения Барнаула и обеспечивает поставку тепловой энергии и горячей воды 34 школам, 69 детским садам, 23 медицинским учреждениям, 1 285 многоквартирным и 220 частным домам, в которых живут порядка 246 тысяч человек. После обрушения трубу эксплуатировать не будут.