Власти Хакасии оценили создание транспортного коридора Абакан - Бийск в 74 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Создание транспортного коридора в виде автодороги Абакан (Хакасия) - Бийск (Алтайский край) потребует 74 млрд рублей вложений. Об этом сообщил в четверг на Красноярском экономическом форуме глава Хакасии Валентин Коновалов.

Сейчас добраться автотранспортом от Абакана до Бийска можно лишь по автомобильным дорогам через Красноярский край. Длина пути составляет 1,1 тыс. км. Строительство прямой автодороги позволит сократить маршрут до 430 км.

"В целом на завершение создания транспортного коридора необходимо 74 млрд рублей", - сказал Коновалов, добавив, что без федеральной поддержки регионам не справиться. По его словам, создание транспортного коридора позволит соединить дорожную сеть южной Сибири с федеральной дорожной сетью, будет способствовать расширению экономических связей и развитию туризма.

Коновалов отметил, что проект включен в комплексный план по расширению магистральной инфраструктуры России и комплексный инвестиционный проект "Енисейской Сибири".

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий проекты Красноярского края, Хакасии и Тувы, был инициирован в конце 2017 года. Он получил поддержку президента РФ Владимира Путина. Сейчас в него входят 32 проекта с портфелем инвестиций около 2 трлн рублей.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.