На Алтае полицейские по ошибке пришли с оперативными мероприятиями в одну из квартир

НОВОСИБИРСК, 15 апреля. /ТАСС/. ГУ МВД по Новосибирской области начало служебную проверку по факту проникновения сотрудников полиции и ОМОНа по ошибке в одну из квартир Заринска Алтайского края, сообщили ТАСС в пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее в соцсетях была распространена запись о том, что ОМОН приехал в одну из квартир города Заринска Алтайского края. После отказа открыть им дверь, силовики сломали ее и вошли в квартиру, где находилась женщина и 9-летняя девочка. Однако оказалось, что граждане, к которым они приехали, не живут в данной квартире уже семь лет.

"Прибывшим на адрес сотрудникам полиции женщина отказалась открыть дверь, в связи с чем приняли решение о силовом входе в жилище. После проникновения в квартиру в ходе беседы с находившейся там женщиной было установлено, что подозреваемая по данному адресу отсутствует. По данному факту назначено проведение служебной проверки", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что силовики приехали по ранее возбужденному уголовному делу, в рамках которого другая женщина подозревалась в совершении преступления по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю ТАСС сообщили, что по факту действий сотрудников полиции и ОМОНа, пришедших с оперативными мероприятиями в квартиру жительницы Заринска, проводится доследственная проверка. В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю ТАСС уточнили, что алтайские полицейские приезжали на вызов жительницы Заринска уже после произошедшего.

"Наши полицейские выезжали только на вызов этой жительницы после произошедшего. Материалы переданы в региональное управление Следственного комитета для дальнейшего разбирательства", - подчеркнули в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (15:23 мск) — добавлена информация после 4-го абзаца.