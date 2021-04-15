Приангарье просит власти РФ ускорить решение вопроса транспортной нагрузки на Братскую ГЭС

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области обратились к Минтрансу РФ с просьбой помочь в решении вопроса о выносе автомобильной и железной дорог с плотины Братской ГЭС, одной из крупнейших в России гидроэлектростанций, из-за большой нагрузки на сооружение и высокой вероятности катастроф.

По данным на 2019 год, по плотине Братской ГЭС проходит порядка 13 тыс. автомобилей и около 40 поездов в сутки. Альтернативой плотине может стать строительство моста через Ангару. В 2019 году власти Иркутской области оценивали строительство почти в 100 млрд рублей. Правительство региона ранее обращалось к властям РФ с просьбами выделить финансирование, но положительного решения принято не было.

"Остается нерешенным вопрос выноса дороги с гребня плотины Братской ГЭС. <…> За более чем полувековой период эксплуатации Братской ГЭС состояние единственного существующего [между берегами Ангары в Братске] автомобильного и железнодорожного полотна стало вызывать серьезные опасения. <…> Я прошу представителей общественного совета при Министерстве транспорта РФ рассмотреть данный вопрос и оказать содействие в его положительном решении на федеральном уровне", - сказала представитель Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Ольга Золоторева в четверг в ходе дискуссии на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

Она отметила, что Братская ГЭС - единственная в мире гидроэлектростанция, по плотине которой проходят автомобильная и железная дороги. Причем эти пути соединяют участки федеральной автотрассы "Вилюй" и Байкало-Амурской магистрали (БАМ). "С принятием правительством Российской Федерации решения о развитии автомобильной дороги "Вилюй" эксплуатационная нагрузка от автотранспорта и поездов возросла многократно, что ухудшает состояние плотины и повышает вероятность катастроф с тяжелыми последствиями. Также отсутствие альтернативного проезда затрудняет проведение мероприятий по обслуживанию и ремонту сооружений Братской ГЭС и делает абсолютно невозможным проведение работ капитального характера", - сказала представитель министерства.

Братская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре в городе Братске. Является третьей по мощности в России. Ее строительство завершилось в 1967 году.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.