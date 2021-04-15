В атмосфере Омска второй день выявляют повышенное содержание ядовитого хлороводорода

ОМСК, 15 апреля. /ТАСС/. Посты наблюдения Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) второй день подряд зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлороводорода в атмосфере Омска, который вошел в пятерку городов России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом сообщается в четверг на сайте УГМС.

"14 апреля 2021 года содержание хлорида водорода составило 1,3 ПДК в Ленинском АО", - говорится в сообщении.

Днем ранее посты УГМС зафиксировали превышение ПДК в 1,2 раза в Кировском административном округе, а передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска - превышения ПДК в 2,4 раза и 1,75 раз по аммиаку и сероводороду соответственно. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области, результаты замеров направлены в Росприроднадзор для выявления источника загрязнения и принятия соответствующих мер.

Хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы, может привести к смерти.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала по итогам трех зимних месяцев "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.