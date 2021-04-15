В Красноярском крае четыре вагона с мазутом сошли с рельсов

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Четыре вагона с мазутом сошли с рельсов в Козульском районе Красноярского края. Как сообщила в четверг пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, разлива нефтепродуктов не допущено, пострадавших нет.

"По предварительной информации, 15 апреля в 16 часов 30 минут местного времени (12:30 мск) на путях необщего пользования (Козульский район Красноярского края), собственником которых является ФГКУ Комбинат "Чулым" Росрезерва, при прохождении грузового поезда произошел сход четырех вагонов, груженых мазутом. В результате произошедшего никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.

По данному факту Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.