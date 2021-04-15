Омский суд снял с должности главу района, выписавшего себе премий на 1,4 млн рублей

ОМСК, 15 апреля. /ТАСС/. Омский суд по иску прокуратуры за нарушение антикоррупционного законодательства досрочно прекратил полномочия главы Полтавского района Омской области Александра Милошенко, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры. Чиновник выплатил себе премий на сумму 1,4 млн рублей.

"Прокурором Полтавского района в Полтавский районный суд было предъявлено исковое заявление о прекращении полномочий главы муниципального образования досрочно <…>. Сегодня суд удовлетворил иск прокуратуры", - сообщила пресс-служба.

В прокуратуре отметили, что Милошенко с 2017 по 2020 год подписал ряд распоряжений администрации муниципалитета о выплате себе премий на общую сумму 1,4 млн рублей. "Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных премий за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности, которая прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление данным лицом своих должностных полномочий", - сообщило ведомство.

По итогам проверки прокуратура направила в совет депутатов района информацию о несоблюдении главой требований антикоррупционного закона об урегулировании конфликта интересов, но депутаты сочли, что такой конфликт отсутствовал, никаких мер принято не было. После этого ведомство обратилось в суд с требованием досрочно прекратить полномочия главы и взыскать с него все полученные денежные средства. После этого глава района перечислил в бюджет 1,4 млн рублей.