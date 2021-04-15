Нефтепродукты из перевернувшегося в Иркутской области бензовоза не попали на почву

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Утечка топлива из бензовоза, перевернувшегося в четверг в Иркутской области на федеральной трассе Р-258 "Байкал", не нанесла ущерба окружающей среде. Об этом сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Специалисты обследовали территорию. Нефтепродукты на почву не попали, ущерба экологии нет", - говорится в сообщении.

В четверг на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области перевернулся бензовоз, который перевозил 12 т топлива. Упавшая машина перекрыла обе полосы движения. Произошла утечка топлива из бензобака автомобиля, разлива нефтепродуктов из цистерны не было. В настоящее время бензовоз поднят.