МТС в 2021 году модернизирует станции 4G в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Компания МТС до конца 2021 года модернизирует станции 4G в Новосибирской области, что позволит обеспечить более высокой скоростью интернета до 90% жителей региона, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Последние три года МТС развивает телеком-инфраструктуру в области в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с администрацией Новосибирской области в июне 2018 года, согласно которому МТС проинвестировала в цифровизацию экономики региона и развитие инфраструктуры связи более 3 млрд рублей.

"В рамках региональной госпрограммы "Цифровая трансформация Новосибирской области" МТС планирует до конца 2021 года обеспечить доступ к высокоскоростному 4G-интернету для 90% жителей региона. В Новосибирской агломерации пройдет модернизация сети - перераспределение частот, используемых ранее для голосовой связи 2G, на передачу данных в сети LTE", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что скорость мобильного интернета вырастет более чем на треть во всех районах города, а также в пригородах, дачных массивах, промышленных зонах, которые, как правило, находятся в отдаленных районах города. К концу года МТС обеспечит ковровое покрытие LTE в Новосибирске.

В пресс-службе Министерства цифрового развития региона ТАСС уточнили, что модернизация предполагает обновление оборудования, где это необходимо, путем добавления новых диапазонов LTE. В министерстве добавили, что сейчас сотовой связью формата 4G обеспечено 95% жителей Новосибирской области. При взаимодействии с операторами связи продолжается работа по расширению сети связи формата 4G на территории региона и увеличению охвата жителей Новосибирской области качественной современной связью, а также повышению ее скорости.