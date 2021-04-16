Реконструкцию пункта пропуска на границе с Монголией в Туве завершат в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Реконструкцию пункта пропуска "Хандагайты" на российско-монгольской границе в Туве планируется завершить в 2022 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель министра дорожно-транспортного комплекса республики Шораан Чыргал-оол в кулуарах Красноярского экономического форума.

Мероприятия по реконструкции "Хандагайты" реализуются в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации" (2012-2024).

"К маю должны определить подрядную организацию по проведению реконструкции и в 2022 году должна быть завершена эта работа", - сказал Чыргал-оол.

Еще 1 января 2017 года на "Хандагайты" была перенаправлена федеральная трасса М-54, ранее выходившая к монгольской границе в необустроенном месте. С монгольской стороны расположен пункт пропуска "Боршоо". По словам Чыргал-оола, монгольские дорожники в свою очередь строят асфальтированную дорогу в направлении Китая.

По оценкам властей Тувы, реконструкция "Хандагайты" позволит выйти на рынки Монголии и Китая. Это даст новый уровень развитию экономики Тувы и регионов Енисейской Сибири. Ожидается, что после модернизации торговый оборот через пункт увеличится не менее чем в три раза.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.