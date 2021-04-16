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В Новосибирске задержали журналиста и экс-кандидата в мэры по делу о мошенничестве

По данным источника ТАСС, оно связано с фильмом-расследованием о новосибирском спортивном клубе "Успех" и связанными с ним представителями власти

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении новосибирского журналиста Николая Сальникова и бывшего кандидата в мэры Новосибирска, бизнесмена Сергея Проничева. Они задержаны, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Сальникова и Проничева о мошенничестве", - сообщил источник.

Он уточнил, что дело связано с фильмом-расследованием Сальникова о новосибирском спортивном клубе "Успех" и связанными с ним представителями городской и региональной власти. Журналист ранее опубликовал фильм в интернете, но позднее удалил его, пояснив, что в сеть попала незавершенная версия расследования. По данным источника, в фильме была дана непроверенная негативная информация, не соответствующая действительности. О предполагаемой роли Проничева в совершении преступления источник не сообщил.

Николай Сальников до 2019 года работал на новосибирском телеканале ОТС. Он уволился после видеообращения к федеральным властям, в котором поднимал проблему дыма от лесных пожаров в Сибири. Баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области в сентябре 2020 года, но не прошел в региональный парламент.

Сергей Проничев - основатель компании "Сибирский бальзам", производившей крепкий алкоголь. Она была основана в 1990-е годы и обанкротилась в 2011 году. Проничев также занимался общественной деятельностью в организации "ЖКХ-контроль". В 2019 году баллотировался в мэры Новосибирска от Партии роста, но снял свою кандидатуру за две недели до выборов.

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