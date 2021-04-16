На Красноярском экономическом форуме подписали соглашения на 53,5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Соглашения на общую сумму 53,5 млрд рублей подписаны в рамках Красноярского экономического форума, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

"В этом году на полях форума подписано 20 соглашений. Общая сумма заявленных инвестиций в рамках подписанных соглашений составила 53,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам Верещагина, проекты, предусмотренные подписанными документами, предполагают развитие в Красноярском крае, Хакасии и Туве добычи полезных ископаемых, организацию новых производств, туристической инфраструктуры.

Верещагин также сообщил, что в работе форума приняли участие около 8 тыс. человек. "Всего в рамках деловой программы форума прошло около 100 мероприятий. Участниками форума стали около 8 тыс. человек, из которых 3 тыс. человек посетили площадки форума и 5 тыс. приняли в нем участие в онлайн-режиме", - сказал вице-премьер правительства Красноярского края.

Он добавил, что организаторам форума удалось привлечь 400 ведущих российских и зарубежных экспертов, 180 из которых приняли участие в мероприятии онлайн. Среди них около 100 зарубежных представителей.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.