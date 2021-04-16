Мероприятия под брендом Красноярского экономического форума продолжатся в течение года

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Организаторы Красноярского экономического форума планируют провести в течение года не менее пяти мероприятий под его брендом. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор "Корпорации развития Енисейской Сибири" Сергей Ладыженко.

"Мы планируем в течение оставшегося периода этого года провести не менее пяти площадок, в рамках которых мы сможем привлечь экспертов к обсуждению важной для нас повестки. Будем использовать для этого как существующие площадки на территории края, так и площадки за пределами Красноярского края с учетом того, что практика организации и работы студий доказала свою эффективность. Поэтому форум в этом году впервые будет продолжен и мы сегодня не ставим точку", - сказал Ладыженко.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.