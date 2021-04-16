Суд отстранил от должности председателя совета депутатов на Алтае, обвиняемую в растрате

ТАСС, 16 апреля. Председатель Совета депутатов Чемальского района Республики Алтай Людмила Ящемская стала фигурантом уголовного дела о растрате и превышении полномочий. Горно-Алтайский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении ее от должности, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

"Постановлением Горно-Алтайского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Ящемская временно отстранена от должности председателя Совета депутатов Чемальского района четвертого созыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ящемская обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством ей назначено ежемесячное государственное пособие, установленное в размере прожиточного минимума", - подчеркивается в пресс-релизе.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ТАСС отказались комментировать информацию об уголовном преследовании Ящемской. Источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что уголовное дело, фигурантом которого стала депутат, связано с обеспечением жильем детей-сирот в республике.