Власти Новосибирска не разрешили проведение "Монстрации" 1 мая из-за пандемии

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Первомайское шествие профсоюзов, а также неформальная молодежная акция "Монстрация" не состоятся в очном формате в Новосибирске второй год подряд из-за ограничений, связанных с пандемией, сообщила в пятницу ТАСС вице-мэр Анна Терешкова.

"Не будет никаких мероприятий 1 мая - ни демонстрации, ни "Монстрации". Даже "Бессмертный полк" 9 мая пройдет онлайн, о чем говорил губернатор. Если бы разрешили "Бессмертный полк", то мы бы, конечно, разрешили и "Монстрацию", - добавила Терешкова.

По словам вице-мэра, отмена первомайских акций связана с противоэпидемическими мероприятиями. Как сообщал ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, несмотря на относительно спокойную эпидемиологическую ситуацию в регионе, уровень заболеваемости в стране и мире не позволяет "идти на риск" и выводить на улицы традиционные колонны праздничных шествий, поэтому акция "Бессмертный полк" 9 мая в очном формате не состоится. При этом парад Победы пройдет в центре Новосибирска с участием ветеранов и зрителей. Как сообщалось ранее, организаторов и участников парада Победы в Новосибирске вакцинируют против COVID-19 в первую очередь.