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Пандемия COVID-19

Власти Новосибирска не разрешили проведение "Монстрации" 1 мая из-за пандемии

Не состоится также первомайское шествие профсоюзов
Участница "Монстрации" на одной из улиц Новосибирска, 1 мая 2020 года Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Участница "Монстрации" на одной из улиц Новосибирска, 1 мая 2020 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Первомайское шествие профсоюзов, а также неформальная молодежная акция "Монстрация" не состоятся в очном формате в Новосибирске второй год подряд из-за ограничений, связанных с пандемией, сообщила в пятницу ТАСС вице-мэр Анна Терешкова.

"Не будет никаких мероприятий 1 мая - ни демонстрации, ни "Монстрации". Даже "Бессмертный полк" 9 мая пройдет онлайн, о чем говорил губернатор. Если бы разрешили "Бессмертный полк", то мы бы, конечно, разрешили и "Монстрацию", - добавила Терешкова.

По словам вице-мэра, отмена первомайских акций связана с противоэпидемическими мероприятиями. Как сообщал ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников, несмотря на относительно спокойную эпидемиологическую ситуацию в регионе, уровень заболеваемости в стране и мире не позволяет "идти на риск" и выводить на улицы традиционные колонны праздничных шествий, поэтому акция "Бессмертный полк" 9 мая в очном формате не состоится. При этом парад Победы пройдет в центре Новосибирска с участием ветеранов и зрителей. Как сообщалось ранее, организаторов и участников парада Победы в Новосибирске вакцинируют против COVID-19 в первую очередь.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19
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