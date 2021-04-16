Дума Томска впервые не приняла ежегодный отчет мэрии

ТОМСК, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты думы города Томска впервые не приняли ежегодный отчет о деятельности мэра и администрации города, который озвучил в пятницу и. о. градоначальника Михаил Ратнер. Если депутаты не примут отчет по итогам 2021 года, то они получат возможность уволить главу города, передает корреспондент ТАСС с собрания думы.

В пятницу перед собранием думы Ратнер озвучил ежегодный отчет, который включал в себя информацию по городскому хозяйству, ремонту коммунальных сетей, решению строительных вопросов и благоустройства города, а также данные по состоянию бизнес-сообщества и реализации нацпроектов. "Отчет не принят", - озвучил итоги голосования спикер думы Чингис Акатаев.

Отчет не был принят, по мнению Акатаева, из-за проблем, которые стали острее из-за пандемии коронавируса, в частности, рост безработицы, невозможность власти повлиять на тарифы коммунальных служб, а также из-за задержания действующего мэра города Ивана Кляйна.

Как Акатаев пояснил ТАСС, если весной 2022 года депутаты не примут отчет за 2021 год, то они получат возможность инициировать отставку градоначальника. Для этого им надо будет провести анонимное голосование, собрать 2/3 голосов в поддержку отставки и приступить к рассмотрению вопроса в городской думе. Как уточнил агентству представитель гордумы, это первый отчет администрации, который не приняла дума.

В свою очередь Ратнер сообщил, что ожидал подобного результата и не отрицает проблем, которые есть в городе. Сейчас он планирует оптимизировать работу мэрии.

О мэре Томска и новом составе гордумы

В отношении Кляйна возбуждено два дела по факту превышения полномочий. Он был задержан 13 ноября, вину не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. 18 ноября он был временно отстранен решением суда от должности на время расследования.

В сентябре 2020 года по итогам трехдневного голосования в думу города Томска представители партии "Единая Россия" получили 11 из 37 мандатов. Еще восемь - члены КПРФ, семь - самовыдвиженцы, по три - "Яблоко" и "Справедливая Россия", по два - ЛДПР и "Новые люди", один - Партия роста.