В Алтайском крае восстановили движение по подтопленным паводком дорогам

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Дорожники восстановили движение по всем автодорогам Алтайского края, где оно ранее было приостановлено из-за подтопления талыми водами во время паводка, сообщает пресс-служба Минтранса региона в пятницу.

"Дорожники устранили последствия переливов талых вод на разных участках краевых трасс. В настоящее время движение восстановили на дорогах региона для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, в связи со стабилизацией паводковой обстановки специалисты Сибирского спасательного центра, работавшие в регионе с начала первой волны паводка, убывают в пункт постоянной дислокации в соседней с регионом Новосибирской области.

Как сообщалось, первые подтопления паводковыми водами автодорог начались на Алтае 7 апреля. Тогда из-за подтоплений пришлось закрыть для проезда участок автодороги от Алейска до Безголосово. Его удалось восстановить только 16 апреля. Также в регионе закрывали движение на участках автодорог между селами Новопокровка и Паутово и от села Быстрый Исток до села Ануйского. В восьми районах региона 8 апреля был введен режим ЧС из-за возможного ухудшения паводковой ситуации.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб от которого превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более чем 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно.