Выставка метеоритов и лекция сотрудников NASA пройдут в Новосибирске в рамках "Библионочи"

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Выставка образцов метеоритов и онлайн-лекция специалистов NASA, а также концерты и встречи с писателями пройдут в Новосибирске рамках акции "Библионочь", которая в 2021 году посвящена первому полету человека в космос. Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 8 тыс. человек, сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

"268 библиотек представили нам программу "Библиосумерки/ Библионочь" с 22 по 25 апреля включительно. <…> Мы ожидаем 8 тыс. человек примерно по общим расчетам библиотек", - сказала Ярославцева.

В 2021 году юбилейная десятая акция "Библионочь-2021" приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. На площадке библиотек Новосибирской области в рамках акции пройдут концерты, интеллектуальные квесты и марафоны, лекции, встречи с писателями-популяризаторам науки, также выставки. Так, Новосибирская государственная областная научная библиотека совместно с планетарием представит образцы метеоритов внеземного происхождения на специальной выставке, которая продлится всего несколько часов. "Один из метеоритных кусочков можно выиграть, поучаствовав в нашей викторине. Это, мне кажется, очень уникально", - отметила директор учреждения Светлана Тарасова, добавив, что еще одним уникальным мероприятием на площадке библиотеки станет концерт солистов Новосибирского театра оперы и балета.

В крупнейшей в Сибири Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) СО РАН в период проведения акции "Библионочь" состоится онлайн-лекция специалистов NASA, посвященная космосу. "Она состоится у нас малом конференц-зале в 21:30 (17:30 мск), это будет одно из последних мероприятий у нас, в США это как раз будет ранее утро. Это один из наших проектов, связанных с международным сотрудничеством. Лекция будет сопровождаться работой переводчика", - пояснил журналистам и.о. директора ГПНТБ Андрей Гуськов.

Библионочь - ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Цель мероприятия - развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан.