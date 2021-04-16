Суд взял под домашний арест владельца аквацентра в Красноярском крае, где погиб ребенок

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Владельца и администратора частного аквацентра "Енисей" в поселке Шушенское на юге Красноярского края, где погибла восьмилетняя девочка, взяты под домашний арест. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации следствия, 12 апреля девочка и еще 19 учеников второго класса школы № 16 города Минусинска приехали в сопровождении учителей и одного из родителей в бассейн аквацентра. Девочка во время купания ушла на дно бассейна и захлебнулась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть").

"В качестве подозреваемых привлечены 39-летний владелец и 38-летняя администратор аквацентра "Енисей", в отношении которых в настоящее время судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий соответственно", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, владелец аквацентра допустил ряд нарушений, регламентирующих работу бассейнов. Он не контролировал работу администраторов по проведению с посетителями бассейна обязательного инструктажа, не обеспечил наличие спасательных жилетов и специальных ограждений, препятствовавших заплыву детей в опасную для них зону, а также не обеспечил наличие инструктора и медицинского работника. В свою очередь, администратор в нарушение должностных инструкций, не провела с группой детей обязательный инструктаж перед посещением бассейна.