Красноярский край в 2021 году планирует восстановить турпоток на уровне 2019 года

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Красноярский край планирует восстановить туристический поток в 2021 году на уровне допандемийного - 2019 года. Об этом ТАСС на Красноярском экономическом форуме сообщила в пятницу руководитель регионального агентства по туризму Юлия Верхушина.

"Мы надеемся выйти, и даже чуть-чуть нарастить, на уровень 2019 года", - сообщила Верхушина, уточнив, что по итогам 2019 года регион посетили 861 тысяча туристов. По словам руководителя агентства, росту турпотока в регион может способствовать и ограничение авиасообщения с Турцией. Россия с 15 апреля до 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

Верхушина отметила, что официальных статистических данных по итогам 2020 года пока нет, но, по предварительным оценкам, турпоток в регион снизился на 20%. Наибольшее падение туристического потока наблюдалось в первой половине 2020 года, сообщила она.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.