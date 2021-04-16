Эксперт считает, что через 10 лет Красноярск может перестать быть городом-миллионником

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Третий город Сибири по численности населения - Красноярск - через 10 лет может перестать быть городом-миллионником из-за оттока населения. Такое мнение на основании данных исследования высказал в ходе экспертной дискуссии "Трудовая миграция. Как удержать необходимые компетенции в стране?" Красноярского экономического форума управляющий директор блока Агентства правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич.

По данным на 2020 год в Красноярске проживает 1 093 771 человек. Миллионником Красноярск стал в 2013 году. Среди всех городов страны по численности населения он занимает 12-е место, среди городов Сибири - третье.

"Мы промоделировали, и получилось, что лет через 10 примерно, если не принять какие-то системные меры, население Красноярска вполне может опуститься опять до уровня ниже миллиона человек", - сказал Алашкевич.

По его словам, ежегодно в край приезжают 27 тыс. человек, а уезжают 30 тыс. Точками притяжения в крае зачастую являются другие, ресурсные населенные пункты. Важным фактором притока населения является привлечение в регион студентов из других субъектов. В Красноярском крае таких студентов лишь 20% от общего числа.

Изменить ситуацию могло бы наличие крупных инвестиционных проектов, меры для развития бизнеса и образования.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.